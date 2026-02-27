Графіки відключень 28 лютого: коли не буде світла в останній день зими

Стан енергосистеми залишається складним.

У суботу, 28 лютого, погодинні графіки відключень електроенергії будуть застосовані до споживачів у більшості регіонів України протягом усієї доби. Про це інформує "Укренерго".

Окрім звичайних українців, під обмеження потужності підпадає і промисловість.

Обмеження подачі електроенергії викликані постійними обстрілами інфраструктури російськими окупантами. Аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах тривають.

В "Укренерго" нагадують, що у разі нових атак ворога погодинні графіки можуть оперативно змінюватися. Щоб перевірити актуальну інформацію, варто звертатися за потреби до офіційних сайтів обленерго.

Графік відключення світла - Суми і область

Для Сум та області відключення світла заплановані в чотири етапи, окрім півчерг 1.2, 3.1 та 6.1. Ці три категорії споживачів відключатимуть в суботу п’ять разів за добу. Сумарно ж світла в усіх абонентів не буде від 14 до 16 годин.

Графік відключення світла - Київська область

Більшість жителів Київської області відключатимуть від електромережі двічі за добу. Для півчерг 3.1, 3.2 та 4.1 заплановано три етапи відключень. При цьому загальна тривалість періоду без світла може доходити до 7 годин.

Графік відключення світла - Одеса і область

В Одесі ситуація з енергосистемою залишається важкою, і все ще тривають екстрені відключення. При цьому більшість жителів області – 7 півчерг з 12 – в суботу не вимикатимуть взагалі. Ще для 5 півчерг запланований один етап вимкнень світла.

Графік відключення світла - Київ

У столиці графіки погодинних відключень не запроваджували вже довгий час. Для киян діють індивідуальні графіки подачі світла. Тому дізнаватися, коли конкретну адресу буде заживлено, варто на сайті постачальника.

Графік відключення світла - Дніпро і область

Мешканців Дніпра та області в суботу поділять порівну за кількістю відключень. У однієї половини з 6 черг абонентів світло вимикатимуть двічі, в іншої – тричі за добу. Одна ітерація відключення не перевищуватиме 7-7,5 годин.

Значну частину доби українці змушені обходитися без світла. Проте навіть в таких умовах загальна платіжка за електроенергію може бути більшою, ніж зазвичай. Цьому є кілька пояснень – зокрема, явище пускового струму у електроприладів, яке підвищує їхнє споживання електроенергії одразу після заживлення в 5-7 разів.

На швидкість відновлення електропостачання впливає і дефіцит енергетиків, які отримують недостатнє фінансове забезпечення та можуть підпадати під мобілізацію, повідомляє заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

