Переважна більшість осіб виїхали до країн Шенгенської угоди.

Кількість осіб, що залишили Україну з початку повномасштабної війни наближається до 5 мільйонів.

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, розміщені на відповідному сайті.

За наявними даними, станом на 14 квітня 4 796 245 українців залишили Україну. УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають та повертаються додому.

"Серед тих, хто втік з України, є і громадяни України з подвійним громадянством", - зауважили в управлінні.

Переважна більшість осіб виїхали до країн Шенгенської угоди (Угорщина, Польща, Словаччина), точних даних щодо їхнього подальшого пересування Європою немає через відсутність прикордонного контролю між країнами.

До Польщі виїхали 2,7 мільйона українців. До Румунії - майже 727 тисяч, до Угорщини - 447 тисяч, до Молдови - 419 тисяч. Ще 329 тисяч виїхали до Словаччини.

Зауважимо, що у наведеній статистиці ООН послуговується також даними урядів Білорусі та Росії, що стверджують, що до цих країн виїхали 484 та 22 тисячі осіб відповідно.

Крім цього, ООН повідомляє, що 105 тисяч людей переїхали з Донецької та Луганської областей до Російської Федерації у період з 18 по 23 лютого.

Як писав УНІАН, за перші десять днів повномасштабної війни, за інформацією Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з України виїхали 1,3 мільйона людей.

За перший місяць виїхали 3,8 млн людей. Вже тоді в ООН заявляли, що це найбільш швидкозростаючу кризу біженців після Другої світової війни.

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