Супротивник на низці напрямків намагався наступати, але не мав успіхів, зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку російські загарбники спробували повернути позиції, але марно, а крім того, провалились їхні сьогоднішні наступи ще на двох напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, у вівторок, 27 червня, зазначаючи, що супротивник продовжив сьогодні зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - там протягом доби відбулося понад 10 бойових зіткнень.

"На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в напрямку південно-східніше Іванівського", - йдеться у повідомленні.

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Також ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки (Мар’їнський напрямок) та в напрямку села Рівнопіль (Шахтарський напрямок), успіху не мав на жодному з них. На обох напрямках завдавав авіаударів.

Також на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки, застосував артилерію та міномети для обстрілу населених пунктів на Лиманському та Куп’янському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оцінив "літню кампанію" ЗСУ з деокупації українських земель, зазначаючи, що українські Сили оборони фактично принизили РФ, адже відвоювали за цей час більше територій, ніж захопили росіяни під час зимового наступу.

При цьому військові експерти заявляють, що звільнення територій ускладнює те, що землі заміновані загарбниками.

Коментуючи ситуацію навколо Бахмута, у Міністерстві оборони України повідомили сьогодні, що наступальні дії на цьому напрямку тривають вже четвертий день, і ЗСУ щодня просуваються на флангах.

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