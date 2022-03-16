Російські загарбники не виконали завдання з розгрому ЗСУ та встановлення контролю над Лівобережною Україною.

Окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ та спроби відновити боєздатність своїх підрозділів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 12:00.

Зазначається також, що російські окупаційні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України.

"Завдання з розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над Лівобережною частиною України не виконані. Частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському напрямку. Ворог намагається здійснювати переміщення додаткових резервів Східного військового округу. У зв'язку зі значними втратами на південному напрямку, Командування збройних сил країни-агресора відмовилося від посилення угруповання військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії", - йдеться в повідомленні.

Також У Генштабі повідомили про ситуацію на інших напрямках. Так, на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Відзначено ведення повітряної розвідки із застосуванням БПЛА "Орлан-10".

У Збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення ротації підрозділів, що виконують завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону.

Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій у напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися в бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони.

На Сіверському напрямку противник зупинений.

Ворог не залишає спроб захопити Чернігів, проте активних наступальних дій не проводить. Здійснює перегрупування військ і намагається організувати логістичне забезпечення, успіху не має.

У напрямку на Бровари спостерігається переміщення нечисленних груп техніки окупантів у межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка. Повітряна розвідка позицій ЗС України проводиться із застосуванням БПЛА "Орлан-10".

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють перегрупування військ і поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Триває блокування противником міст Суми, Лебедин та Охтирка. Активних наступальних дій ворог не проводить. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова.

На Донецькому і Таврійському напрямках в результаті штурмових дій в районі Попасної, противник зазнав втрат і був змушений відійти для перегрупування.

У районі Сєвєродонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних і західних околицях міста Рубіжне. Водночас за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника завдала вогневого ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянінове.

На Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ у напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

На Криворізькому напрямку ворог здійснює спроби відновити наступ у напрямку населених пунктів велика Кострома, Мала Кострома та Кривого Рогу. Внаслідок вогневого ураження, нанесеного підрозділами Збройних сил України, противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі.

Авіація противника продовжує завдавати ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури в Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях, активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму.

У Чорноморській операційній зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя в районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока і Біленьке.

Війна проти України: