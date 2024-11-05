Щодо підготовки, то серед окупантів на півдні є професіонали, є мобілізовані, які теж мають певний рівень підготовки.

На півдні України нашим захисникам протистоїть велика кількість російських окупантів, серед яких є морські піхотинці та підрозділи з колишніх в’язнів.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. "Південь дуже великий… Проти нас тут різні російські підрозділи й з'єднання. Наприклад, на Тендрівській косі стоять представники морської піхоти Північного флоту РФ, там і різні підрозділи, які теж росіяни задіють у бойових діях. Далі стоять в основному представники їхньої загальновійськовій армії Південного воєнного округу, ближче до сходу - представники Східного воєнного округу….", - розповів Волошин.

Щодо підготовки, то серед окупантів на півдні є професіонали, є мобілізовані, які зараз вже теж мають певний рівень підготовки. Крім того, є невеликі підрозділи, в основному, у штурмових загонах, колишніх ув’язнених.

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Речник додав, що ситуація на півдні певний час майже не змінюється. Зокрема, ворог продовжує завдавати ракетних ударів по позиціях Сил оборони України та прилеглим до лінії бойового зіткнення населених пунктах, веде контрбатарейну боротьбу. Також противник проводить штурмові дії на деяких напрямках, та здійснює розвідку боєм.

"Штурмові дії здійснюють групи піхоти (по 5-10 осіб). Під час цього окупанти застосовують легку техніку – мотоцикли, багі, квадроцикли для того, щоб якнайшвидше подолати відстань між траншеями. Крім того, на кількох напрямках, зокрема на Времівському, в районі Левадного, ворог декілька разів застосовував броньовану техніку, але не в якості вогневої підтримки, а для того, щоб транспортувати штурмові групи", - розповів військовий.

Він уточнив, що броньована техніка підвозить штурмові групи до певних точок, завдає ударів та відходить.

"Проте відповідна техніка на південному напрямку є і ворог готує її для застосування. На Придніпровському напрямку противник активно застосовує човни…", - розповів Волошин.

Він також зазначив, що холоди, які наближаються, внесуть певні корективи. В першу чергу, зростає важливість використання тепловізійних засобів, за допомогою яких можна "вирахувати" противника. Як пояснив речник, тепловізори гарно бачать, "де, що та кого гріє" під час холодів. "Крім того, коли холодна пора року, змінюється палітра поля бойових дій - вона стає іншого кольору. Якщо була зелена, потім вона стає сірою, жовтою, білою. Тому необхідне маскування, і, скажімо так, якісний камуфляж. Й не лише для людини, а й для того, щоб сховати техніку", - додав Волошин.

Ситуація на півдні України

На півдні України сконцентровано 200 тис. російських військових. Це представники Чорноморського флоту РФ (близько 25 тис.), війська у тимчасово окупованому Криму (до 35 тис.), росгвардія тощо. На півдні противник постійно здійснює штурмові дії. Їх менше, ніж на деяких східних напрямках, але приблизно 5-7 штурмів щодня відбувається вже протягом двох тижнів. Це невеликі групи російської піхоти, мета яких - зміна конфігурації лінії бойового зіткнення на свою користь.

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