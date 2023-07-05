Уражена артилерія ворога, засоби ППО, пункт управління та склад боєприпасів.

Сили оборони України за поточну добу нанесли нових нищівних ударів по позиціям російських загарбників. Захисники знищили пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

"Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів", - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ на сторінці Facebook.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та три станції радіоелектронної боротьби противника.

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При цьому, сьогодні вночі російські окупанти завдали удару п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Два дрони-камікадзе було знищено українською ППО.

"Протягом доби противник завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - сказано у зведенні.

Втрати Росії в Україні станом на 5 липня 2023 - що відомо

Станом на ранок 5 липня за увесь час повномаштабного вторгнення РФ в Україні знищено близько 231 700 російських окупантів.

У свою чергу молодший міністр у справах Збройних сил та ветеранів Джеймс Хіппі повідомив, що втрати російської армії з початку повномасштабної війни проти України склали близько 220 тисяч убитими і пораненими.

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