Українські воїни мають успіхи біля Авдіївки.

Триває повномасштабна війна в Україні, і село Орлівка (Донецька область, знаходиться під Авдіївкою) зараз у центрі уваги. Стало відомо, як біля цього населеного пункту "прокололися" російські загарбники.

На північно-східних околицях села ворожі штурмові групи заблоковані, поділилися відомостями з liga.net у відділі зв’язків з громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". За відомостями ОСУВ, там тривають бої в непростих умовах - росіяни щільно "криють" артилерією, використовують міномети й застосовують FPV-дрони.

"Також ворог учора ввечері вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Бердичі (силами до двох мотострілецьких взводів), але був відкинутий з околиць села ударами українських військ", - зазначили в ОСУВ.

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Росіяни багато років поспіль намагалися захопити Авдіївку і ціною колосальних втрат зайшли у фактично вщент зруйноване місто на фоні того, що в українських воїнів виник "снарядний голод".

17 лютого стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вирішив вивести наших захисників з міста, щоб зберегти їхні життя. Процес виведення військ з Авдіївки завершився в той же день.

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