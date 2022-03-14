При цьому ворог втратив в українському небі 77 літаків і 90 гелікоптерів.

Російські фашисти вже випустили по Україні 395 крилатих ракет і завдали 259 ракетних ударів по нашій території.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на дані командування Повітряних сил ЗСУ.

"При цьому ворог втратив в українському небі 77 літаків і 90 гелікоптерів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними командування ПС ЗСУ, за добу, 13 березня, українські військові знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотник ворога.

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