Путін хоче, щоб війна закінчилася, - Трамп

За його словами, у диктатора були певні умови щодо завершення війни, але вони змінюються.

Російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб війна завершилася якнайшвидше. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Путін хоче, щоб війна закінчилася, і хоче, щоб це сталося якнайшвидше. Я питаю його про це, ми спілкуємося - я часто з ним розмовляю", - сказав він.

За словами Трампа, із Зеленським він говорить трохи рідше, але їхні відносини дуже хороші.

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"Але я часто спілкуюся з президентом Путіним, і він хоче покласти край війні", - заявив він.

У американського лідера також запитали, якими є умови Путіна для припинення війни.

"Ну були певні умови. Вони були дещо іншими. Думаю, вони змінюються. Думаю, вони, ймовірно, стають трохи кращими щодо деяких моментів, які вам хотілося б. У Росії справи складніші. Все виявилося набагато складніше, ніж передбачалося. Я маю на увазі, якщо говорити чесно, ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом", - відповів Трамп.

Останні заяви Трампа в Анкарі

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що США можуть надати українцям право на виробництво систем Patriot. За його словами, США покажуть Україні, як це робити.

Він додав, що це дуже складний процес, але українці швидко зможуть розібратися.

Також він заявив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) є ескалацією, але ця ескалація може допомогти покласти край війні.

Зокрема, українська журналістка запитала у Трампа, як він оцінить українські удари по російських НПЗ та воєнних об’єктах в російському тилу.

У відповідь Трамп спершу попросив перефразувати питання і доручив державному секретарю Марко Рубіо відповісти. У свою чергу держсекретар зазначив, що питання стосується спроможності України здійснювати удари по глибокому тилу Росії.

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