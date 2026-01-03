Затяжна війна вигідна Путіну: у Politico оцінили шанси на мир в Україні у 2026 році

Важливо, що російська економіка зазнає труднощів через високі відсоткові ставки, брак робочої сили і стрімке зростання вартості державних запозичень.

Незважаючи на всі розмови про західні санкції, які можуть обрушити російську економіку і поставити Кремль на місце, президент РФ Володимир Путін, схоже, незворушний. Про це пише Politico.

Зазначається, що незалежно від кровопролиття на передовій чи черг росіян за бензином через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, він залишається вірним своїм максималістським вимогам. Видання вважає, що шанси на завершення війни зусиллями Трампа становлять 4:1.

Тим часом існують внутрішньополітичні обмеження на те, на що може погодитися президент України Володимир Зеленський, не викликаючи негативної реакції громадськості.

Відео дня

Тим не менш, Трамп часто здається більш схильним до думки про можливість укладення угоди. Після саміту на Алясці з Путіним, Трамп, як стало відомо із запису, пояснив президенту Франції Еммануелю Макрону, що, на його думку, Путін дійсно хоче "укласти зі мною угоду".

Путін маніпулює Трампом

"Звичайно, впертість російського лідера засмучує Трампа і змушує його час від часу замислюватися над тим, чи не маніпулюють ним - саме це, за повідомленнями, вважає і Меланія Трамп, робить Путін", - ідеться в статті.

На думку видання, російський лідер майстерно маніпулює Трампом, і його вибір часу для звернення до американського колеги бездоганний. Взяти, приміром, його двогодинну телефонну розмову минулого місяця, в якій він натякав на можливість саміту якраз у той момент, коли Трамп натякнув, що може передати Україні крилаті ракети "Томагавк".

"Можна стверджувати, що затягування війни вигідне Путіну. Це ще більше посилює європейські країни, які й без того відчувають брак коштів, і ризикує зруйнувати трансатлантичний альянс. Відволікаючий Захід також допомагає союзнику Путіна Сі Цзіньпіну, коли той обмірковує, чи варто і коли робити якісь дії щодо Тайваню", - пишуть журналісти.

Зазначається, що режим Путіна може опинитися під загрозою, якщо він різко припинить конфлікт. Швидкий вихід із військової економіки, ймовірно, спровокує небезпечні соціально-політичні міжусобиці, вважає Елла Панеях, соціолог з аналітичного центру "Нові євразійські стратегії". За її словами, це викличе "жорстоку і запеклу конкуренцію за ресурси, що скорочуються". У статті сказано:

"З огляду на гостру нестачу людських ресурсів в Україні - українські підрозділи можуть розмістити всього десяток військовослужбовців на кілометр фронту - завжди є шанс прориву на лінії фронту. Коротше кажучи, Путін цілком може розрахувати, що він доб'ється більшого, якщо наполягатиме: більше землі, західні гарантії безпеки, настільки ослаблені, що вони стануть непотрібними, і обмеження чисельності післявоєнної української армії. Це зручно підготує ґрунт для подальшого відновлення реваншистських дій Росії".

Важливо, що російська економіка зазнає труднощів через високі відсоткові ставки, брак робочої сили та стрімке зростання вартості державних запозичень. Існує тривога з приводу проблемних боргів, які несуть російські банки. Однак, взимку Україна може опинитися в скрутному становищі через невпинні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни і нездатність європейців забезпечити Києву достатнє фінансування.

Коли закінчиться війна в Україні - думка Ходжеса

Генерал у відставці і колишній головнокомандувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що війна в Україні не зупиниться, поки президент РФ Володимир Путін думає, що може перемогти. За його словами, дипломатично зусилля президента США Дональда Трампа "приречені на провал".

Вас також можуть зацікавити новини: