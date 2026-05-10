Міністр оборони Латвії подав у відставку через українські дрони

Армія Латвії не змогла перехопити навіть кілька "заблукалих" дронів, що викликало обурення суспільства і політиків.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після серії інцидентів із зальотом, ймовірно, українських дронів на територію країни протягом останніх тижнів. Відповідну заяву він зробив у соцмережі X.

Спрудс зокрема поскаржився, що кампанія політичної критики його особисто та його політичної сили "перетворилася на кампанію проти армії Латвії".

"В останні дні та тижні ми пережили інциденти з дронами в Латвії та інших країнах. Чужі дрони не повинні загрожувати безпеці наших людей. На жаль, видно, що ця ситуація більше не використовується лише для критики міністра чи його партії. Її використовують, щоб поставити під сумнів оборонні можливості Латвії", – додав політик.

Однак прем’єр-міністерка країни Евіка Сіліна повідомила в X, що відставка міністра оборони пов’язана з тим, що він не зміг забезпечити готовність ППО до дронових загроз і через це втратив довіру як суспільства, так і голови латвійського уряду.

"Цього тижня стався інцидент із дронами, який чітко показав, що політичне керівництво галузі оборони не змогло виконати обіцянку щодо безпечного неба над нашою країною. … Вважаю, що галузі потрібен новий, професійний підхід", – написала вона.

Інциденти з дронами в Латвії

Як писав УНІАН, під час останньої серії українських ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії в районі Санкт-Петербурга відбулося кілька інцидентів із зальотом дронів на територію країн Балтії, включно із Латвією.

Хоча початково звучали тези про те, що це російські дрони, оскільки вони летіли або з території РФ, або з Білорусі, зрештою все ж було підтверджено, що вони українські.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, українські дрони залітали на територію країн НАТО не через помилку в навігації, а через цілеспрямовані дії РФ. Саме її системи РЕБ та спуфінгу збивали безпілотники з курсу і спрямовували в напрямку країн Балтії.

