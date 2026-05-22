В Києві закрився гіпермаркет однієї з великих торговельних мереж

Магазин працював на цьому місці 16 років.

Один з гіпермаркетів мережі Auchan припиняє свою роботу в Києві. Мова йде про магазин, розташований на вулиці Велика Кільцева, повідомляє Асоціація рітейлерів України.

Зазначається, що в середу, 20 травня, завершився термін дії 16-річного контракту на оренду приміщення. Договір вже продовжували чотири рази, проте під час останніх перемовин досягти взаємоприйнятної угоди не вдалося.

В Auchan обіцяють зберегти всі робочі місця співробітників, яким пропонують перевестися до інших магазинів компанії. Станом на кінець травня мережа налічує 28 діючих магазинів: 15 гіпермаркетів, три супермаркети та 10 магазинів формату Ultra Proxy.

Раніше СЕО Auchan Україна Марта Труш повідомила, що через повітряні тривоги у 2025 році було 4000 годин простою.

"Зокрема, не всі бізнес-партнери розділяють наше рішення зачинятися під час повітряних тривог, через що наразі на певних локаціях у нас тривають важкі перемовини щодо продовження співпраці", – зазначила спікерка.

Поки що немає інформації, хто зайде на об’єкт на Кільцевій замість Auchan.

Закриття магазинів в Україні – останні новини

На минулому тижні про остаточне припинення своєї діяльності в Україні оголосили чотири продуктові мережі, що належать одному власнику – "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал" Михайла Весельського.

Замість мереж Весельського, за погодженням Антимонопольного комітету України, працюватиме мережа "Сільпо".

