В Латвію залетіли російські дрони, один з них впав на території нафтобази

Безпілотник врізався в порожній резервуар.

Під час російської атаки на Україну кілька дронів залетіли до Латвії з території РФ.

Як пише Delfi з посиланням на Національні збройні сили країни, два дрони впали в районі Латгалії. Один безпілотник впав на території нафтобази в Резекне, приблизно за 40 км від російського кордону, місце падіння іншого поки що не встановлено.

Голова Резекненської крайової думи Гунтарс Скудра підтвердив, що один із безпілотників впав на території резекненського філіалу ТОВ East-West Transit. За його словами, дрон потрапив у порожній нафтовий резервуар.

Як пише Delfi, на телефон екстреної служби близько 3:30 за місцевим часом надійшло кілька дзвінків із повідомленнями про пожежу на нафтобазі. Після прибуття на місце події пожежники встановили, що відкритого горіння немає, але вживаються необхідні заходи для охолодження одного з резервуарів.

Повідомляється, що місцеві жителі вночі чули лякаючі звуки, зокрема гул двигунів з неба та звуки, що нагадували літаки. Також були чутні звуки, схожі на вибухи, та спалахи світла.

Дрони РФ у Європі

Раніше Польща повідомляла про низку порушень повітряного простору за останні роки. Зокрема, про вторгнення близько 20 російських безпілотників у вересні та шквал повітряних куль з Білорусі, які, ймовірно, були призначені для дослідження систем повітряного виявлення НАТО.

Повідомляється, що країна планує створити сучасну систему захисту від дронів. Систему, що отримала назву San, розробляє польсько-норвезький консорціум, а її вартість оцінюється приблизно в 3,5 млрд євро.

