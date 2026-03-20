Успіхи ЗСУ на півдні поставили російську армію перед суперечливими дилемами, – ISW

Росія не здатна навіть досягти тактичних успіхів, щоб захопити вигідні стартові позиції для весняно-літнього наступу на "пояс фортець" України.

Недавні успіхи України на Олександрівському напрямку поставили російське військове командування перед суперечливими тактичними та оперативними дилемами на полі бою. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, український військовий спостерігач Костянтин Машовець оцінив, що у російських сил недостатньо потужності для одночасного захоплення Оріхова на заході Запорізької області та просування до Запоріжжя з півдня в рамках одного наступу.

Машовець також оцінив, що російським військам, ймовірно, доведеться перекидати підкріплення з Херсонського напрямку для наступу в Запорізькій області, з огляду на спроби російських військ одночасно проводити наступальні операції проти Фортечного поясу, Добропілля, Куп’янська та створити "буферну зону" у Харківській та Сумській областях.

При цьому раніше він зазначав, що наступ Росії на Добропілля змусить російські війська перенаправити ресурси з операцій проти "поясу фортець" України на значне посилення своїх військ у цьому районі. Він вважає, що РФ не зможе використати мобілізацію для такого посилення, оскільки у російських військ немає часу на підготовку новобранців до літнього наступу.

Як зазначають аналітики ISW, такі суперечливі дилеми, які Україна поставила перед російським військовим командуванням, очевидно, порушили підготовку Росії до весняно-літнього наступу 2026 року.

Так, Машовець заявив, що поки що не спостерігається передислокації російських військ на захід і південь від Оріхова, яка була б необхідна російським військам для проведення великої операції проти Запоріжжя навесні або влітку 2026 року.

Також представник української бригади, що діє в напрямку Краматорська (Константинівки), повідомив, що інтенсивність російських атак у цьому напрямку відносно низька і ЗСУ не спостерігали великого скупчення російської важкої техніки в напрямку Краматорська, що було б показником підготовки російського наступу.

"Нездатність Росії навіть досягти тактичних успіхів для захоплення вигідних стартових позицій у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка для очікуваного весняно-літнього наступу 2026 року на "пояс фортець" України безпосередньо підриває здатність Росії досягти значних успіхів у рамках запланованого наступу", – стверджують в ISW.

Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва, також зазначив, що перші хвилі анонсованого весняного наступу росіян провалилися. Однак, за його словами, активізація бойових дій все одно відбуватиметься, можливі точкові просування ворога, адже він зберігає свій потенціал.

Тим часом речник Сил оборони Півдня Владислав Волошино зазначає, що російські війська не демонструють намірів зменшувати інтенсивність бойових дій на південному напрямку та активно поповнюють втрати в особовому складі та техніці.

