РФ відновлює полки і стягує ресурси: Волошин розкрив плани ворога на півдні

Російські війська не демонструють намірів скорочувати інтенсивність бойових дій на південному напрямку та активно відновлюють втрати в особовому складі й техніці. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин LIGA.net.

За інформацією розвідки, противник наразі доукомплектовує окремі підрозділи. Зокрема, йдеться про 55-ту дивізію морської піхоти Тихоокеанського флоту, яку планують передати під командування 5-ї армії. Для відновлення одного з її полків із резервів уже спрямовано близько 150 військових.

На напрямку в районі Степногірська у Запорізькій області російські сили нарощують ресурси для підтримки штурмів. Артилерійські підрозділи отримали понад 100 боєприпасів, а підрозділи безпілотників – близько 400 ударних дронів літакового типу "Молнія-2".

Крім того, за словами Волошина, із баз Східного військового округу РФ планується перекидання понад 250 одиниць бойової техніки на тимчасово окуповані території Донецької області.

Як зазначив Волошин, такі дії свідчать про наміри російських сил і надалі підтримувати високий рівень бойової активності. Йдеться про посилення підрозділів, які забезпечують штурмові дії вогневою підтримкою, боєприпасами та безпілотниками.

"Противник зараз намагається поповнити втрати і в живій силі, і в техніці, забезпечити більше частин, які підтримують вогнем, боєприпасами і безпілотниками. Все це говорить про те, що противник не планує зменшувати активність на південному напрямку", – наголосив Волошин.

Ситуація на півдні

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин казав, що російське командування перекидає на південь України підрозділи морської піхоти для участі у штурмових діях. За його словами, нещодавно на Гуляйпільський напрямок перекинули російську окрему бригаду морської піхоти - 40 бригаду Тихоокеанського флоту РФ, що вже брала участь у штурмових діях біля населених пунктів Варварівка, Прилуки.

