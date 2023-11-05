Окупанти продовжили наступальні операції в районі Авдіївки. У свою чергу ЗСУ контратакували російські наступи.

ЗСУ продовжили наступальні дії під Бахмутом і на заході Запорізької області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). За деякими даними, як зазначили аналітики, ЗСУ просунулися вздовж лінії лісу на північ від Кліщівки в 7 км на північний захід від Бахмута і закріплюються в цьому районі.

При цьому окупанти продовжили наступ на північ і південь від Бахмута, але не домоглися будь-яких успіхів. Зокрема, російські війська здійснили наземну атаку в районі Берховського водосховища, але безуспішно. Як зазначається в огляді ISW, на північному фланзі Бахмута діють підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот), а також елементи російського загону спецназу "Вікінг".

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Крім того, окупанти продовжили наступальні операції в районі Авдіївки і домоглися успіхів. На геолокованих кадрах видно, що окупанти дещо просунулися в напрямку залізниці на південний схід від Степового і просунулися на захід від Красногорівки.

У свою чергу ЗСУ контратакували російські наступи на Авдіївському напрямку, особливо в районі залізниці на північ від Авдіївки.

Аналітики звернули увагу, що російські воєнкори стверджували, нібито їх військові рили тунелі, щоб знищити українські позиції і завдати раптового удару на Авдіївському напрямку. Повідомляється, що члени російського нерегулярного збройного формування "Дика дивізія", частково укомплектованого екс-найманцями ПВК "Вагнер", викопали 160-метровий тунель і використали його для підриву невідомої української позиції.

Також аналітики додали, що російські війська втратили близько 200 одиниць бронетехніки при проведенні наступальних операцій на Авдіївському напрямку за останні три тижні.

Крім того, російські війська продовжили наступальні операції на захід і південний захід від Донецька і в районі Вугледара, але не домоглися яких-небудь успіхів.

Ситуація на фронті: новини

На Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не залишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни тримають оборону і завдають ворогу втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Північне, Авдіївка та Первомайське.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де українські захисники відбили близько 10 атак.

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