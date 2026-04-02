Створення окремих штурмових військ провалилося: командир полку назвав причини

В 1 окремому штурмовому полку заборонено ставати командиром військовому, який не був піхотинцем.

В Силах оборони так і не створили окремі штурмові війська з декількох причин.

Про це заявив командир 1 окремого штурмового полку (ОШП) Дмитро (Перун) Філатов в інтерв'ю "Українській правді". "Перш за все, через певний негатив, дискредитацію штурмових підрозділів. Через те, що всі концентрувалися на їхніх недоліках, втратах, але ніхто не співставляв це із розміром територій, які ці штурмові підрозділи відновлювали. Це перше, але не найголовніше", - зазначив командир полку.

Перун зазначив, що головна причина полягає в кадрах. "Найголовніше те, що люди, яким дали можливість і повноваження працювати з цим, виявилися вкрай одіозними та некомпетентними", - зазначив він.

Також командир розповів про культуру ведення війни у своєму полку та заявив, що у них кожен командир був піхотинцем, мав штурмовий досвід.

"Ми намагаємося воювати військовою майстерністю і хитрістю. Навченість і високий рівень майстерності солдата для нас – це не щось видатне, це норма, з цього взагалі розмова починається", - підкреслив він.

Перун додав, що в 1 ОШП кожен командир був піхотинцем та мав штурмовий досвід:

"Заборонено ставати командиром, якщо ти не був солдатом. Ось така в нас культура. Якщо в нас буде на ділянці якийсь абсолютний провал, то командир батальйону піде на позицію й буде працювати".

Створення окремих штурмових військ

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент Володимир Зеленський заявив про рішення створити сучасні окремі штурмові війська. Зокрема, восени минулого року він анонсував створення штурмових батальйонів, полків.

Тоді йшлося про сучасні штурмові війська із дроновою складовою.

