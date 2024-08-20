Наразі кількість російських штурмів у Запорізькій та Херсонській областях вимірюються одиницями.

Українські підрозділи продовжують ведення оборонної операції та вживають заходів для покращення тактичного положення на півдні України, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Різких змін у складі, поводженні та характері дій противника не відбулося – ознак формування наступального угруповування не виявлено. Навпаки, маємо підстави говорити, що оперативна обстановка характеризується певним зниженням інтенсивності бойових дій", – розповів Лиховій.

Зокрема, за словами речника, протягом трьох останніх днів у Запорізькій області не було зафіксовано жодного ворожого штурму.

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"На Оріхівському напрямку росіяни намагалися просунутися в напрямку Новоданилівки, але успіху не мали. На Придніпровському напрямку зараз відносно найбільше, як для нашої операційної зони, кількість бойових зіткнень. Росіяни продовжують намагатися вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівому березі Дніпра. Однак безуспішно – за вчора там відбулася одна штурмова дія, за сьогодні відбито вже дві атаки росіян", – додав Лиховій.

Він також пояснив, чому РФ наразі зменшила тиск на півдні України: "Як я казав місяць тому – у росіян немає ресурсу, який би дозволяв проводити масовані наступальні ефективні дії відразу на кількох напрямках. Тому вони зараз концентрують усі зусилля на Покровському напрямку, де десятки атак щодня. Тоді як на всій протяжності ОУВ "Таврія", а це Херсонська та Запорізька область, кількість їхніх штурмових дій вимірюється одиницями. Видно, що вони не мають ані людського ресурсу, ані достатньо техніки, щоб проводити атаки на землі".

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Російський військовий кинув гранату у штаб, де спали російські загарбники з підрозділу "Шторм Z", щоб перейти на бік України. Коли справу було зроблено, росіянин утік заздалегідь підготовленим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію.

За даними аналітика німецького видання BILD Юліана Рьопке, після знищення мостів через річку Сейм у Курській області ЗСУ залишилося пройти ще 2,6 км, щоб замкнути умовний "котел" для російських військ у Глушківському районі.

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