Окупанти перегруповують сили під Гуляйполем: Сирський розкрив деталі

Сили оборони України відстежують перегрупування додаткових сил і засобів російських загарбників.

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти продовжують тиск на українські оборонні позиції. Українські захисники докладають зусиль з нейтралізації ворога.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в соціальній мережі Facebook за підсумками робочої поїздки до Південної операційної зони, де тривають інтенсивні бойові дії.

"Стримуємо противника в районах населених пунктів Гуляйполе, Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка та інших – щодня близько 20 бойових зіткнень", - наголосив Сирський.

Генерал зустрівся з командирами штурмових та десантно-штурмових підрозділів й частин, які ведуть активну оборону у визначених смугах.

Він заслухав доповіді про поточну обстановку та проблемні питання під час нарад. Також було обговорено з командирами їхнє бачення щодо покращення положення та варіанти подальших дій.

"Ми відстежуємо перегрупування додаткових сил і засобів противника та нейтралізуємо ворога", - наголосив Сирський.

Разом з тим, Головнокомандувач ЗСУ на місці дав відповідні доручення щодо додаткового забезпечення частин боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

"Дякую командирам за нешаблонні рішення на полі бою та збереження життя наших воїнів. Дякую всім військовослужбовцям за стійкість і самовіддачу", - повідомив Сирський.

Війна в Україні - фокус на Гуляйполе

Як повідомляв УНІАН, раніше командир 1-го окремого штурмового полку ЗСУ Дмитро Філатов заявив, що місто Гуляйполе Запорізької області майже окуповане, але "це частина загального задуму", і найближчим часом "всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг", оскільки поточну ситуацію довкола Гуляйполя "можна порівняти із ситуацією на Добропільському напрямку, яка була більш-менш стабілізована".

