Росіяни не сидять тихо та готуються до подальшого наступу в січні, - Трегубов

За словами підполковника, станом на зараз інтенсивність бойових дій трохи сповільнилася.

У Харківській, Луганській та Сумській областях інтенсивність бойових дій незначно сповільнилася, однак ворог постійно проводить перегрупування, аби готуватися до подальшого наступу. Про це розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов в ефірі "Еспресо".

"Щодо ситуації на фронті, можу говорити за нашу зону відповідальності - Харківщина, Луганщина та Сумщина, противник ближче до алкогольного тріпу з деякими нюансами. Зараз бачимо не такі інтенсивні атаки, як були, наприклад, кілька тижнів тому. Відбуваються постійні перегрупування, постійні намагання інфільтрації, вони підтягуються, скоріш за все, російські окупанти готуються", - наголосив він.

Трегубов зазначив, що армія РФ нині намагається створити собі умови для проведення наступу вже у січні.

Відео дня

"Однак це не означає, що у нас тут повністю все затихло, абсолютно ні. Це стосується й обстрілів мирних міст. Я зараз перебуваю у Харкові, не так далеко від мене стався вибух. Ми бачимо, що росіяни аж ніяк не сидять тихо. Але станом на зараз інтенсивність бойових дій трішки сповільнилася, що явно пов'язано з підготовкою до нових "зустрічей" у новому році", - попередив підполковник.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше DeepState повідомляв, що росіяни мають успіхи у двох областях, а саме у Донецькій та Запорізькій. За даними експертів, російська армія просунулася неподалік села Різниківка Донецької області - в напрямку Словʼянська.

Також просування російських військових було зафіксовано біля Дорожняків - південніше міста Гуляйполе у Запорізькій області.

Водночас 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України писав, що росіяни перекидають сили до Покровська. Зокрема окупанти спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для перекидання додаткових сил та засобів.

"Ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багі та автотранспорт", - додали військові.

Вас також можуть зацікавити новини: