Росія готує зимовий наступ: речник Сил оборони півдня розповів про плани ворога

Волошин заявив про плани російських окупантів захопити селище Степногірське, також "гарячими точками" є райони Плавнів та Приморського.

На південній ділянці фронту з боку російських окупантів фіксується суттєве пожвавлення, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише ZN.UA.

Волошин заявив, що російські окупанти поставили собі мету захопити селище Степногірськ, що розташоване в Запорізькій області. За його словами, тактика противника полягає у постійній інфільтрації малих груп через основні під’їзні шляхи до селища.

За словами речника Сил оборони півдня, попри те, що щодня зростає інтенсивність атак ворога, українські захисники проводять активні заходи з пошуку та ліквідації ворожих ДРГ.

Відео дня

Додається, що окрім Степногірська, "гарячими точками" Волошин назвав й райони Плавнів та Приморського.

Також українська розвідка фіксує ознаки підготовки з боку ворога наступу поблизу Оріхова. Російські окупанти, за даними, вже перекинули штурмові загони на передову й вже незабаром можуть розпочати активні бойові дії.

Є ознаки, що російська армія готується до ведення бойових дій у морози, оскільки видає своєму особовому складу зимовий камуфляж.

Сирський зробив заяви щодо ситуації на фронті

Раніше УНІАН повідомляв, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, що українським військам довелося відійти з Сіверська, бо оборона стала проблемною. Сирський заявив, що залишити підрозділи та війська, які там оборонялися, просто вмирати було б неправильно. Саме тому було ухвалено рішення відійти на панівні висоти. За словами Головнокомандувача ЗСУ, ворог намагається цим скористатися, але в нього нічого не виходить. Сирський додав, що на цьому напрямку плануються відповідні дії.

Також ми писали, що Сирський відреагував на відео про захоплення ворогом контрольно-спостережного пункту (КСП) одного з батальйонів у Гуляйполі. Він пояснив, що одна з бригад територіальної оборони не витримала натиску противника на цьому напрямку й почала відходити. За словами Сирського, їм на підмогу відправили підкріплення, але військові вже відійшли з цього командного пункту. Наразі призначене відповідне розслідування, яке проводить Військова служба правопорядку.

