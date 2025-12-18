Однією з вимог Путіна щодо досягнення миру є виведення українських військових з Донецької області.

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що Донбас є частиною Росії й однією з умов задля досягнення миру він поставив виведення української армії з території Донецької області, яка ще перебуває під контролем ЗСУ. Журналісти онлайн-мережі "Настоящее время" запитали у жителів Слов'янська, чи готові вони в обмін на мир виведення української армії з міста.

Російські війська регулярно обстрілюють місто, використовуючи дрони, ракети та бомби. Попри це працює бізнес, нотаріуси, люди купують та продають нерухомість.

Видання зазначає, що настрої жителів міста коливаються в залежності від інтенсивності обстрілів. Коли російські окупанти дуже сильно обстрілюють Слов'янськ, люди замислюються про те, щоб виїжджати. Проте коли в місті тихо, вони повертаються до звичайного життя.

Серед думок, як зберегти бізнес, робочі місця, а також завести товар, люди хвилюються через вимогу очільника Кремля до України вивести з неокупованої частини Донецької області ЗСУ.

"У нас є легке відчуття, що нас зраджують. Я можу зрозуміти почуття людей, які кажуть, що так треба, але вони ніколи не зрозуміють мене. Я кажу за народ, який хоче залишатися в Україні, але хоче залишатися вдома. Це більше як зрада, а не образа. Ми, громадяни України, нам хочеться жити у своїй країні", - розповів місцевий підприємець Сергій Ковальов, який тримає кафе.

Рієлтор Владислав також поділився, що його непокоїть те, що питання виведення ЗСУ з Донбасу обговорюється без урахування думки людей, які тут живуть:

Думаю, що більшість людей у Слов'янську проголосують за Україну. Це зрозуміло. Але, думаю, що якийсь відсоток людей знайдеться, хто проголосує за іншу сторону".

Перехожі, яких опитували журналісти, також проти того, щоб Слов'янськ віддали Росії.

"Я не хочу, щоб Слов'янськ віддавали. Проте краще поганий мир, ніж хороша війна. Я, найімовірніше, залишуся тут, оскільки мені вже нікуди їхати. Але не хочеться, [щоб українські війська вийшли з міста]. У росіян нічим не кращий уряд, ніж наш. Сумніваюся, що будуть якісь покращення. Найімовірніше, буде гірше", - сказав один з опитаних.

Співробітник агентства з нерухомості Владислав вважає, що проти сценарію виходу з Донбасу в обмін на мир виступатимуть й українські військові.

"Вони будуть обурені, якщо просто сказати: "Відходимо і все"", - вважає він.

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий експерт Владислав Селезньов прогнозує, що Росії потрібно створити щонайменше три ударних плацдарми і звідки синхронізовано атакувати такі міста, як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку, щоб захопити Краматорсько- Слов’янську агломерацію. За його підрахунками, ворогу треба не менше півмільйона окупантів для цього. Селезньов навів дані, що наразі 150 тисяч російських військових зосереджені в районі Покровська та Мирнограда, ще 120 тисяч на півдні Запорізької та на півдні Херсонської областей.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні ні де-юре, ні де-факто не буде визнавати Донбас російським. Оскільки Україна не хоче віддавати Донецьку область ворогу, США шукають компроміс. Зокрема, вони пропонують ввести вільну економічну зону. За словами Зеленського, питання територій наразі є основним в переговорах зі США. Він зазначив, що поки що консенсусу по ньому немає.

