Експерти впевнені, що "Орєшнік" спрацював як метод психологічного тиску як на Україну, так і на її західних союзників.

Використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети "Орєшнік" супроводжується низкою гучних заяв з боку Кремля. Диктатор Володимир Путін представив цю систему як відповідь на використання Україною західної зброї далекого радіусу дії проти російських об’єктів, пише Associated Press.

"Ми вважаємо, що ми маємо право застосовувати нашу зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти наших об'єктів", - заявив Путін.

Ефект психологічного тиску

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв підкреслив руйнівний потенціал "Орєшника", заявивши, що ракета може досягти цілей у Європі за лічені хвилини:

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"Бомбосховища вас не врятують".

Російські ЗМІ активно роздмухують психологічний вплив нової зброї, заявляючи, що ракета здатна вразити авіабазу в Польщі за 11 хвилин, а штаб-квартиру НАТО в Брюсселі - за 17 хвилин. Водночас розгорнута PR-кампанія супроводжується продажем футболок із символікою "Орєшніка" та навіть історіями про людей, які планують назвати доньок на честь ракети.

За словами Матьє Булега з Chatham House, "Орєшнік" навряд чи змінить хід бойових дій, але:

"З точки зору психологічної війни, він чудово працює".

Застосування "Орешника" збіглося з підписанням Путіним нової ядерної доктрини Росії, яка знижує поріг для використання ядерної зброї. Це дає Москві можливість відповісти навіть на звичайні удари по її території, якщо такі атаки підтримуються ядерною державою.

Ці дії також спрямовані як меседж Україні та новообраному президенту США Дональду Трампу. Джеймс Дж. Таунсенд із Центру нової американської безпеки заявив:

"Це дуже потужний сигнал... Це показує Трампу, наскільки серйозно Росія дивиться на те, що робила адміністрація Байдена".

Ризик ескалації з НАТО

Використання "Орєшніка" підсилює занепокоєння через відсутність можливості визначити, чи оснащена ракета ядерною чи звичайною боєголовкою до моменту влучання. Кремль прагне створити ситуацію невизначеності, яка тисне на Захід. Політичний експерт, радник Кремля Сергій Караганов, заявив: "Противник повинен зрозуміти, що ми готові піти на найрішучіші кроки і першими завдати удару звичайними озброєннями по території країн-членів НАТО".

Він також попередив про можливість ядерної ескалації у випадку відповіді Заходу на ці удари:

"Якщо вони дадуть відповідь на цю атаку ескалаційним способом, ядерний удар буде другим, а третя хвиля буде націлена на американські бази".

Кремль використовує цю зброю, щоб підкреслити, що не має наміру змінювати свої агресивні плани, попри підтримку України західними країнами.

Ракета "Орєшнік" - що відомо

Раніше видання Telegraph написало, що США є беззахисними перед російською гіперзвуковою ракетою "Орєшнік". У виданні наголосили, що це фактично міжконтинентальна балістична ракета, яка маскується під балістичну ракету середньої дальності, тому несе багато загрози.

Водночас авіаексперт Валерій Романенко вважає, що Росія може запустити ракету в серійне виробництво, але для цього потрібен деякий час. За його словами, наразі кожна така ракета випускається як індивідуальний виріб.

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