Людей вивезли з найгарячіших точок регіону - Вугледара, Авдіївки, Очеретине, Новогродівки.

Сьогодні, 1 квітня, співробітники Донецької Військової адміністрації, Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції евакуювали в безпечні місця 248 жителів Донецької області з найгарячіших точок регіону - Вугледара, Авдіївки, Очеретине, Новогродівки.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

Відзначається, що ці населені пункти знаходяться під постійними обстрілами ворога. Щодня окупанти руйнують будинки громадян, вбивають дорослих і дітей.

За даними поліції, всього з Вугледару сьогодні евакуйовано 199 осіб, з них 29 дітей.

З Авдіївки - 31 людина, з них 4 дитини.

З Очеретине - 10 мирних жителів, у тому числі 4 дітей.

З Новогродівки - 8 осіб, з них 3 дитини.

"В евакопункті громадяни отримують їжу і воду. Надалі врятованих доставляють в спокійні регіони... Евакуація проходить щодня і триватиме, поки для цього буде хоч найменша можливість", - йдеться в повідомленні.

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