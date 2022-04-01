Сьогодні, 1 квітня, співробітники Донецької Військової адміністрації, Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції евакуювали в безпечні місця 248 жителів Донецької області з найгарячіших точок регіону - Вугледара, Авдіївки, Очеретине, Новогродівки.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.
Відзначається, що ці населені пункти знаходяться під постійними обстрілами ворога. Щодня окупанти руйнують будинки громадян, вбивають дорослих і дітей.
За даними поліції, всього з Вугледару сьогодні евакуйовано 199 осіб, з них 29 дітей.
З Авдіївки - 31 людина, з них 4 дитини.
З Очеретине - 10 мирних жителів, у тому числі 4 дітей.
З Новогродівки - 8 осіб, з них 3 дитини.
"В евакопункті громадяни отримують їжу і воду. Надалі врятованих доставляють в спокійні регіони... Евакуація проходить щодня і триватиме, поки для цього буде хоч найменша можливість", - йдеться в повідомленні.
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