Супротивник підтримує свій наступ, зокрема, ракетними ударами, зазначив командувач сил оборони.

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв наголошує, що обстановка на сході України є складною, але контролюється Збройними силами України.

Як йдеться у повідомленні Командування Об'єднаних сил ЗС України у соціальній мережі Facebook, Наєв з робочою поїздкою відвідав підрозділи, що боронять позиції на території Луганської та Донецької областей.

"Противник щодня намагається штурмувати наші оборонні рубежі батальйонними тактичними групами. Свій наступ ворог підтримує авіаційними та ракетними ударами, вогнем реактивних систем залпового вогню, артилерійським вогнем усіх калібрів та мінометами", - заявив Наєв.

Також командувач сил оборони відзначив героїзм та професіоналізм українських воїнів.

"Робота щодо посилення кожного угруповання на загрозливих напрямках триває щодня. Обстановка є складною, але контролюється Збройними Силами України. Ми виконуємо те, що належить", - підсумував Наєв.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська РФ вдерлися в Україну.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Львів, Миколаїв, Одесу і Маріуполь. Супротивнику вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.

Пізніше стало відомо, що ворог пішов у наступ на сході нашої держави.

Наші воїни давали гідну відсіч супротивнику. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 3 травня в нашій країні вже знищено близько 24,2 тис. окупантів.

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