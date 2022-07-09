Армія України нарощує потужність, оскільки має прогнати зі своєї території "нечисть", зазначив глава Офісу президента.

Керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак прокоментував новий обстріл російськими окупантами Кривого Рогу та Харкова.

Противник використовує тактику боягузів, оскільки не може перемогти на полі бою, написав чиновник в Telegram.

Єрмак підкреслив, що українська армія нарощує потужність, оскільки має прогнати "нечисть" зі своєї землі.

"Харків, Кривий Ріг. Черговий удар росіян по житлових кварталах наших міст, по мирних людях. На жаль, загинула молода дівчина… Для росіян - це і є поле бою. Тактика боягузів - бити по житлових будинках, школах, садочках…", - зазначив очільник ОП.

Нагадаємо, вранці 9 липня війська РФ обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Спочатку стало відомо про загибель однієї людини. Пізніше влада повідомила, що у лікарні померла постраждала 20-річна дівчина.

Також стало відомо, що противники обстріляли один з житлових районів Харкова. За попередніми відомості, постраждали чотири особи.

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