Невідомо, випадково чи цілеспрямовано танк скерували на окупанта.

Російські окупанти вкотре розвінчали міф про те, що "своїх не кидають". Цього разу з повітря вдалося зафіксувати, як танк окупантів переїхав свого ж солдата.

Відео опублікував Telegram-канал "Всевидящее Око".

На кадрах видно, що танк РФ потоптався по окупанту, що лежав на землі. Тіло загарбника, ймовірно, потрапило під гусеницю. На цьому відео обривається.

"Орк на танку переїхав свого ж. Премію йому", - йдеться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти відмовляються забирати тіла своїх побратимів. Натомість росіяни вивезли з України безліч награбованого майна. Водночас російська пропаганда активно пропагує меседж про те, що РФ "своїх не кидає".

Раніше полонений російський солдат розповів, що після вторгнення в Україну командувач батальйонно-тактичної групи наказав солдатам готувати мішки для трупів.

Деякі трупи загарбників звозили у Білорусь та Крим. Саме переповні морги допомогли кримчанам зрозуміти, що це війна, а не "спецоперація".

Для транспортування трупів РФ використовувала залізницю. На вокзалі в Сімферополі стояв трупний запах.

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