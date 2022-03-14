Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Через збройну агресію Росії в Україні загинули 90 і були поранені понад 100 дітей.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

"90 дітей загинуло і більш як 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня", - йдеться у повідомленні.

Лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено.

Водночас пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - додали в ОГПУ.

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