Особу загиблого воїна встановили завдяки особистим речам.

На фронті загинув 35-річний одесита Тимофій Бойко (позивний "Аякс"), який у мирний час працював реквізитором на Одеській кіностудії.

Про це повідомляє прес-служба кіностудії. "На полі бою загинув герой з позивним "Аякс". Зв'язок з Тимофієм Бойком зник ще 16 вересня 2022 під час звільнення селища Правдине на Херсонщині. І зараз прийшла страшна звістка про його загибель", - розповіли у прес-службі.

Зазначається, що Бойко працював над фільмами "Фортеця Хаджибей", "Край ріки".

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Церемонія прощання з героєм розпочнеться у вівторок 4 липня в Одеському Будинку офіцерів о 10:00. Поховання відбудеться на західному кладовищі о 12:00.

Як розповів УНІАН друг родини загиблого Олександр Федоров, Тимофій відразу після початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, пішов добровольцем на фронт. У червні минулого року отримав важке порання, у тому числі обох ніг. Спочатку навіть стояло питання про ампутацію, але лікарям вдалося поставити воїна на ноги. Він міг вже не йти воювати, але через деякий час знов вирушив захищати незалежність України.

За даними друзів героя, одесит служив у складі 28-мої окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу. Військова спеціальність - механік-водій бойової машини.

Вже 16 вересня на Херсонщині стався важкий бій, у якому загинув командир Бойка, - одесит взяв командування на себе і також загинув. За деякими даними, сталося пряме влучення ворожого снаряду. Певний час "Аякс" вважався зниклим безвісти.

Згодом бійця упізнали за наручним годинником та амулетом, який йому подарувала подруга.

За словами близьких, Бойко був оптимістом, сміливим чоловіком, душею компанії та мав велику силу. Багатьох людей вразила звістка про загибель "Аякса". "У тобі велика сила і хоробрість! З першого дня війни ти боронив наші життя…, поклавши своє. Увесь час ми шукали тебе…, а коли знайшли, до останнього не вірили, що тебе немає. Ти є! Назавжди у наших серцях!", - пишуть люди у соціальних мережах.

Загиблий - єдина дитина відомої української журналістки Людмили Бойко, яка певний час працювала кореспондентом у виданнях "Правда України" та "Урядовий кур’єр".

Втрати ЗСУ на сьогодні 2023 - цікаві новини, які варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, на фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. Він понад десять років працював в Одеській опері, а у перші дні війни вступив до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, 10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ ЗСУ розпочався. Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що поточні втрати України у вісім разів нижчі, аніж у російських загарбників.

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