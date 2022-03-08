Президент наголосив, що кожен українець та кожна українка, які протестують проти окупантів, - герої.

За словами президента України Володимира Зеленського, на півдні України розгорнувся такий національний рух, якого там ще не бачили.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив, що кожен українець та кожна українка, які протестують проти окупантів, - герої.

"Той, хто повторював "мы - один народ", точно не розраховував на таку потужну реакцію. На півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, який там, на вулицях і на площах, ми ніколи ще не бачили. І який для Росії як страшний сон. Вони забули, що ми не боїмося автозаків і кийків, не боїмося танків, не боїмося кулеметів, коли на нашому боці головне, - правда", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна відбудує усі свої зруйновані російськими окупантами міста і зробить їх кращими за будь-яке місто в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: