Глава держави також розповів, з якими проблемами стикається Україна на тлі скупчення Росією найбільшої кількості військ на сході.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала військову допомогу з пакетів, які оголошувалися партнерами ще у минулому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі. Говорячи про загальну ситуацію на фронті, він наголосив, що у Росії не вистачило сил витіснити українські війська з Курщини.

"Сьогодні там більше 60 тисяч російських військових. Саме на цьому напрямку. Окрім цього, було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких – загинули. Це була стратегія Путіна – втягнути у цю війну ще одну країну. Скажу відверто, що він підписав з Іраном. І там поки що не знайшли пункту, що він може затягнути іранських військових. Хоча я вважаю, у принципі, глобально, Іран вже втягнутий у цю війну після того, як вони почали наносити нам удари по нашій цивільній інфраструктурі, вбивати людей – по лікарнях, по школах, влучали усюди своїми далекобійними дронами", –сказав Зеленський.

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Він додав, що Іран дав Росії ліцензії на виробництво цих далекобійних дронів на території Росії.

Глава держави акцентував, що Росія хотіла захопити і окупувати місто Харків. Також Путін хотів окупувати північ, і зокрема, захопити місто Суми.

"Нам довелося зробити превентивний удар на Курському напрямку, чим ми зробили буферну зону між військами Росії і нашим містом Суми", – додав Зеленський.

Разом з тим, як сказав президент України, ситуація на сході складна. Там Росія тримає найбільшу кількість своїх військ:

"Вони тиснуть щоденно. Ви знаєте, що у нас була велика проблема із затримкою – спочатку це було голосування Конгресу, потім – були довгі постачання, і навіть зараз ті постачання минулого року ще у дорозі".

Він додав, що на сході українські захисники борються, і там дуже непросто. На інших напрямках "росіяни провалилися". При цьому, за його словами, треба підійти до дипломатії, яка призведе до закінчення війни.

"Питання, яка вона буде? Якщо дипломатія буде сильною, і після цієї дипломатії і після тих чи інших форматів перемовин в України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливлять повернення Путіна з війною, то це буде сталий, справедливий, сильний мир для України, для Європи, як я це говорив, і, якщо чесно, і для Америки. Для усього світу. Але, якщо будуть слабкі гарантії безпеки, буде невпевненість, будуть тільки слова – то відповідно і від Росії ви отримаєте тільки слова, і вони знову повернуться з війною", – переконаний Зеленський.

Війна в Україні: це варто знати

Командир Батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Кошового отамана Сірка Юрій Федоренко вважає, що до кінця березня 2025 року кардинальних змін на полі бою очікувати не варто. За його словами, бойові дії будуть "більш ніж динамічні" зокрема і в березні 2025 року. Водночас Федоренко впевнений, що нічого подібного до капітуляції України не відбудеться.

Видання The Telegraph пише, що Україна втрачає одну з небагатьох переваг на фронті. Автори стверджують, що донедавна українські оператори безпілотників могли ефективно знищувати ворожу техніку, але ситуація змінилася.

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