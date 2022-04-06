За словами Віктора, росіяни поступово ставали все більш злісними.

Житель Бучі на ім'я Віктор дав невелике інтерв'ю. У ньому чоловік розповів про битви на вулицях міста, майстерність бійців ЗСУ і зміни в поведінці окупантів по відношенню до мирних українців.

Відео з розповіддю Віктора опублікував прес-центр Генштабу на своїй офіційній сторінці на Facebook.

За словами очевидця, 27 лютого в Бучу зайшла колона російської техніки і солдатів. Вона проїхалася по вулиці Вокзальній, а потім стала здавати назад. У цей момент ворогів почали "поливати" вогнем українські війська. Віктор пригадує, що ЗСУ наносили удари з дев'ятої ранку і протягом декількох годин. А до 17:00 техніка поступово вибухала і розліталася на частини. Від уламків загорілися будинки, які розташовані на вулиці.

Віктор відзначив майстерність ЗСУ, адже українські війська били чітко в ціль. Після обстрілу росіяни завантажили трупи на кілька одиниць вцілілої техніки і відступили.

Піхота окупантів повернулася 5 березня. Противники зайняли район, де живе Віктор, і навіть заходили до нього. За словами жителя, ставлення російських солдатів до мирного населення Бучі змінювалося щотижня. Спочатку вони пускали ходити вулицями, потім — зрідка стріляли, а далі — почали масово винищувати мирних українців. Як повідомив Віктор, вбивства відбувалися всюди — в будинках, підвалах і так далі.

Війна з Росією: трагедія в Бучі

Після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото і відео, що демонструють звірства російських окупантів. Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, які лежать на вулицях. У частини зв'язані руки і вогнепальні поранення в голову.

Міністерство оборони Росії заперечує свою причетність до жорстоких вбивств і тортур мирних жителів. Мовляв, тіла були нещодавно викинуті на вулиці — після того, як всі російські підрозділи повністю пішли з Бучі, приблизно 30 березня.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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