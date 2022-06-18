Українські воїни знищили черговий польовий склад боєприпасів окупантів.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 57 російських окупантів та 18 одиниць їхньої техніки.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook.

"Противник в нашій операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Наявними силами активних дій проводити не наважується, нових ударних угруповань не створює", - мовиться у дописі.

У Командуванні нагадали про ракетний удар по Миколаєву 17 червня та зауважили, що вдень ворог здійснив ще й артилерійський обстріл передмістя Миколаєва щонайменше десятьма 152 мм снарядами. Суттєвих руйнувань та втрат серед населення внаслідок обстрілу передмістя немає.

"Нашими силами, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику нанесено два авіаційні удари. Підтверджено втрати ворога в кількості: 57 рашистів та 18 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Йдеться, зокрема про танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубицю "Мста-Б", самохідну гармату "Гіацинт", три багатоцільових броньованих тягачі та 9 одиниць автомобільної і броньованої техніки.

Також знищено було черговий польовий склад боєприпасів. Решта втрат уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня на сході країни українські захисники ліквідували 15 окупантів.