Кириленко висловив переконання, що ворогу не вдасться оточити Краматорськ, Слов'янськ або інші міста.

Російські загарбники намагалися прорватися в районі Авдіївки, але підрозділи Збройних сил України тримають позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив під час онлайн брифінгу.

"Напрямок Донецький - це Авдіївка. Сьогодні також були спроби прориву. Наші Збройні сили тримають позиції", - наголосив Кириленко.

Він додав, що ворог має багато техніки і живої сили.

"Але ми їх як нищили, так і будемо продовжувати захищати свою землю до того моменту, поки ми не будемо настільки спроможні, щоб гнати ворога і нищити за рахунок контратак", - додав Кириленко.

Також, за його словами, вже близько трьох тижнів бої точаться на Лиманському напрямку, а сам Лиман контролюють українські сили.

Кириленко зазначив, що усі лінія фронту перебуває під постійними обстрілами вдень і вночі. Йдеться про Мар'їнку, Красногорівку, Вугледар, Авдіївку, Торецьк і Велику Новосілку. Минулої доби обстрілів зазнали також Бахмут, Костянтинівка та Соледар.

"За добу було знищено фактично три школи, один гуртожиток і практично повністю зруйновано підприємство з іноземними інвестиціями "КНАУФ гіпс Донбас", яке займалося виробництвом будівельних матеріалів", - повідомив голова ОВА.

Він додав, що ворог продовжує свою тактику: нищить цивільну інфраструктуру із застосуванням артилерії та авіації. Кириленко нагадав, що окупанти також застосовують радянські бомби часів Другої світової війни, фосфорні бомби.

"Окупант розуміє, що взагалі міста він взяти не в змозі і тому рівняє їх з землею", - констатував Кириленко.

Крім того, він висловив переконання, що ворогу не вдасться підійти та оточити Краматорськ, Слов'янськ або інші міста.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштаб ЗСУ, на Донеччині ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках для авіаційної підтримки наступу російські війська зосередили в Луганській області до 15 вертольотів.

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