За словами президента, на сьогодні українським військовим вдалося звільнити від окупантів більш як 1 тис. населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні понад 2,6 тис. населених пунктів перебувають під контролем загарбників.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, Збройні сили України змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат, тому російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захоплених територіях.

"Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні... Як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині...", - сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні українським військовим вдалося звільнити від окупантів 1 тис. 028 населених пунктів.

"Ще 2 тис. 621 – поки що під контролем загарбників. І з ними усіма – з усіма, де є люди, – ми повинні підтримувати інформаційний звʼязок. Настільки, наскільки це можливо", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати: вона складна, напружена, але повністю контрольована.

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