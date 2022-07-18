Прийняте рішення не суперечить міжнародному праву.

Населення, яке незаконно переселилося в Крим під час російської окупації, після звільнення півострова повинно буде його покинути.

Про це заявила в інтерв'ю "Укрінформу" постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"Все просто, і це не суперечить міжнародному праву. Те населення, яке приїхало незаконно на територію півострова, має покинути Автономну Республіку Крим", - наголосила вона.

За словами Ташевої, не йдеться про насильницьке виселення. Це буде добровільний виїзд людей з території, на яку вони незаконно в'їхали.

Пізніше вони можуть подати офіційну заявку в українські органи, звернутися за дозволом на проживання і викласти підстави, чому Україна повинна надати їм таку можливість.

Нагадаємо, раніше у Зеленського допустили повернення Криму військовим шляхом, коли настане час.

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