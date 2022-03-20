За словами президента, події в Маріуполі - це терор, який будуть згадувати й через століття.

Президент України Володимир Зеленський назвав те, що зробили з Маріуполем, терором, який згадуватимуть й через століття.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні, опублікованому вночі 20 березня.

"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати й через століття. І що більше українці говорять про це світові, то більше ми знаходимо підтримки. Що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї", - сказав президент.

Що відбувається в Маріуполі

Раніше заступник міського голови Маріуполя розповідав, що в місті внаслідок дій російських окупантів не лишилося жодної цілої будівлі, а жителі навіть не можуть нормально поховати своїх загиблих: Росія блокує цвинтарі, тому поховання проводять у братських могилах в центральному парку.

Також УНІАН публікував розповідь жительки Маріуполя, якій вдалося вибратися з блокадного міста. За її словами, Маріуполь сьогодні - це місто страху, смерті й жаху, а його жителі вкрай потребують допомоги.

Мер Вадим Бойченко записав звернення, в якому розповів, що росіяни влаштували в Маріуполі геноцид українського народу.

За інформацією Маріупольської міської ради, ситуація в Маріуполі критична: за добу на місто скидається в середньому від 50 до 100 авіабомб.

Вас також можуть зацікавити новини: