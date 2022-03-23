Як завжди, ювелірна робота українських військових.

Збройні сили України вкрай ефективно застосовують безпілотні летальні апарати для захисту від російської агресії. Ось чому так важливо, щоб наші військові отримали обіцяні БПЛА від США. Але так як поставки ще не було, ЗСУ працюють з наявними ресурсами, і роблять це як і раніше відмінно. Черговим доказом майстерності українських воїнів в управлінні безпілотниками служить свіжий ролик.

Відео опублікувало оперативне командування "Південь" на своїй офіційній сторінці на Facebook. На викладених кадрах спочатку здалеку показується, як БПЛА наносять удари по ворожій колоні. Снаряди потрапляють точно в ціль, після чого техніка окупантів починає горіти.

У другій половині ролика демонструється вид з камери безпілотника. Це дозволяє ближче розглянути підбиті бойові машини ворогів, які перетворилися в металобрухт.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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