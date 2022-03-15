США вкотре висловили підтримку і зазначили, що готові надавати українцям якомога більше допомоги в забезпеченні безпеки.

Російський авіаудар по навчальному комплексу Яворів під Львовом на заході України в неділю став третім авіаударом на заході України.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні в понеділок, повідомляє CNN.

З останнім ударом стало "очевидно, що росіяни розширюють свій набір цілей", - додав Кірбі.

"Я не буду говорити про всі форми того, як ми продовжуємо шукати способи допомогти Україні захистити себе", — додав Кірбі. "Ми збираємося і надалі давати українцям якомога більше допомоги в забезпеченні безпеки якомога швидше і найбільш ефективним способом. І є багато різних способів, якими ми прагнемо до цього".

Нагадаємо, раніше посольство США відреагувало на ракетний обстріл росіянами Яворівського полігону.

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