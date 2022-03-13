Американські дипломати переконані, що ця російська атака не зламає українських військових, які проходили підготовку в Яворові.

Посольство Сполучених Штатів Америки засуджує російський ракетний обстріл полігону у Яворові Львівської області.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США у мікроблозі Twitter.

"Ми засуджуємо обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові, в результаті якого загинули 35 та отримали поранення 134 людини. Атака на центр, де США, Польща, Литва, Велика Британія, Канада та інші тренували українські сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування", - заявили американські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, вночі на 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині (Яворівський військовий полігон).

Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.

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