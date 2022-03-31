З 2014 року російська окупаційна адміністрація вже призвала на службу до збройних сил Росії близько 34 тис. мешканців Криму, частина з яких була примусово залучена до воєнних дій проти України.

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що РФ повинна скасувати незаконний призов на військову службу у тимчасово окупованому Криму та припинити мобілізацію населення Криму, Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у опублікованому на сайті МЗС коментарі щодо призову та мобілізації Росією громадян України на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

"Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу в Автономній Республіці Крим і у м. Севастополь, а також мобілізацією громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях", - наголошується у дописі.

Зазначається, що з 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії відбувається чергова весняна призовна кампанія, яку держава-окупант в порушення норм міжнародного гуманітарного права також проведе на тимчасово окупованих територіях України.

З 2014 року російська окупаційна адміністрація вже призвала на службу до збройних сил РФ близько 34 тис. мешканців Криму, частина з яких була примусово залучена до воєнних дій проти України.

"Привертаємо увагу, що на тлі триваючої війни з Україною Росія збільшила кількість осіб, які будуть призвані в рамках весняної призовної кампанії", - зауважили у МЗС.

У міністерстві підкреслили, що воєнним злочином є і насильницька мобілізація Росією населення непідконтрольних уряду України частин Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованих нею після 24 лютого територій України та примус цих громадян України воювати проти власної держави на боці РФ.

"Готуючись до підступного нападу на Україну, Росія розпочала так звану "загальну мобілізацію" на непідконтрольних уряду України територіях ще 19 лютого і згодом задля збільшення кількості мобілізованих розширила віковий ценз, який тепер складає 18-65 років. Мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв'язку з рідними. Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій", - підкреслили у МЗС.

Цілком очевидно, додали у міністерстві, що цими незаконними діями кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати, яких зазнали російські загарбники в ході збройного вторгнення в Україну. "Російська влада відчуває гостру потребу поповнити ряди призовників та мобілізованих для ведення бойових дій на території нашої держави", - мовиться у дописі.

У міністерстві також наголосили, що згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

При цьому, незважаючи на оприлюднені факти щодо полонених та загиблих громадян України з території тимчасово окупованого Криму, а також окремих районів Донецької й Луганської областей, інформація про їхню участь у війні проти України ретельно приховується та заперечується російською владою.

"Російська Федерація повинна скасувати незаконний призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, припинити мобілізацію населення Криму, Донецької та Луганської областей, усунути всі спричинені цим наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов'язань як держави-окупанта", - наголосили у МЗС.

Крім того, у міністерстві закликають міжнародне співтовариство засудити ці дії Росії, вимагати відведення нею своїх сил і засобів з території України та демонструвати конструктивну позицію на переговорах з метою якнайскорішого відновлення миру.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про початок весняної призовної кампанії в країні. У ході повномасштабної війни проти України Росія несе серйозні втрати особового складу. На сьогоднішній день кількість убитих окупантів становить 17 500.

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