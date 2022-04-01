США зі своїми союзниками розмірковують над альтернативними варіантами забезпечення безпеки України, якщо вона погодиться на позаблоковий статус в потенційній мирній угоді з РФ і анулює свою заявку на вступ до НАТО.
Про це розповів портал CNN з посиланням на численні анонімні джерела, які знайомі зі згаданим питанням.
Бесіди за участю української сторони щодо гарантій безпеки знаходяться на дуже ранній стадії. Причина цього — статус дипломатичних переговорів. Ні Україна, ні США не знають, чи прагне Росія до мирної угоди, чи ж проводить їх, як відволікаючий маневр. Однак джерела CNN заявили, що США з союзниками навряд чи погодяться на гарантії, на яких наполягає українська влада.
Один із західних чиновників сказав, що "українцям буде недостатньо чого-небудь, крім повної прихильності захисту України". Ще одного документа а-ля Будапештський меморандум буде мало, і частина представників адміністрації Байдена це розуміють. У той же час на Заході є офіційні особи, які скептично ставляться до потенційних гарантій безпеки. Вони кажуть, що поки зараз передчасно обговорювати будь-які непередбачені обставини в ході переговорів.
Чиновники в США також були здивовані українською заявою після переговорів у Стамбулі, мовляв, західні гарантії можуть бути частиною переговорів.
"Ми постійно обговорюємо з українцями способи забезпечення їх суверенітету і безпеки. Але в даний час я не можу говорити про будь-які конкретні гарантії безпеки", — заявила директор зі зв'язків з громадськістю Білого дому Кейт Бедінгфілд.
У схожому ключі раніше висловився заступник прем'єр-міністра Великобританії Домінік Рааб. За його словами, Британія навряд чи стане "в односторонньому порядку повторювати зобов'язання НАТО щодо не членів НАТО".
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