Втрати серед авіації "орків", як бальзам для душі в цей час.

Повітряні сили російських нацистів зазнали значних втрат з моменту вторгнення в Україну. Згідно з останніми даними від нашого президента Володимира Зеленського, авіація ворога стала біднішою на більш ніж 140 одиниць техніки. При цьому ЗСУ не зупиняються і продовжують громити путінських терористів у небі. Нещодавно Збройні сили відзвітували про ще два збиті вертольоти окупантів.

Відповідна інформація з'явилася в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ". У свіжому повідомленні від наших солдатів сказано: "Два окупантські вертольоти збили над Скадовським районом Херсонської області. Один із пілотів вижив, везуть до лікарні".

Знищена техніка ворога показана на відео нижче. На опублікованих кадрах навіть можна помітити бортовий номер одного з вертольотів — RF 1340.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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