Кожного тижня будуть запроваджуватись нові ініціативи.

Заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма розповів про запровадження перших кроків програми підтримки українського бізнесу.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Перше - це серйозна податкова реформа. Це, як ви знаєте, надзвичайно пільгові умови, які передбачають лише 2% з обороту для підприємств до 10 млрд грн і це практично безподаткова зона. Друге - ми практично припинили всі перевірки і перевели в онлайн-режим фактично всю дозвільну систему. Близько 95% всіх дозволів і ліцензій, яких потребував і мав оформляти бізнес, зараз можна оформити в електронному вигляді, просто заповнивши декларацію", - сказав Шурма.

За його словами, третій компонент - це фінансування бізнесу.

"Нещодавно ми затвердили уточнену програму "5-7-9", яка передбачатиме кредитування і рефінансування бізнесу в розмірі до 60 млн грн під 0% річних коли діє воєнний стан. Тобто, ми зі всіх сторін намагаємось підтримати бізнес незалежно від того, чи він знаходиться на заході, чи на сході, в зоні активних бойових дій чи на окупованій території", - сказав заступник керівника ОП.

Також він згадав про реформу митниці.

"Фактично ми зараз відкриваємо кордон, для того, щоб наповнити товаром нашу державу, наповнити полиці магазинів і знизити ціни. Тому що в цьому процесі ми відміняємо всі ПДВ і мита",- повідомив Шурма.

Крім того, він акцентував на важливості підтримки звичайних українців-кінцевих споживачів.

"І, безумовно, ми дбаємо не лише про бізнес, а й про кінцевого громадянина теж. За завданням Президента запущена програма, яка передбачає 6500 грн. "єПідтримка" для громадян з територій, де ведуться бойові дії. Нещодавно було прийняте рішення по податках на пальне, на дизельне пальне і на бензин. Ми фактично скасували акциз і знизили податок на додану вартість на 7%, що дозволить знизити вартість пального на заправних станціях на 5-10 грн. І, безумовно, ми зараз дуже системно займаємось продуктами харчування для того, щоб, безумовно, коли розірвані всі логістичні ланцюжки, пошкоджені багато підприємств, щоб все-таки продукти були в містах і були на полицях. І для цього ми запустили централізовану систему купівлі продуктів харчування в першу чергу українських підприємств що, з одного боку дасть їм завантаження, з іншого боку, дасть велику масу продуктів, яку ми будем безкоштовно роздавати нашим громадянам", - сказав Шурма.

Заступник керівника Офісу президента додав, що це лише перший етап програми стимулювання української економіки.

"Це лише перші кроки, які ми зараз зробили буквально за перший тиждень. Я думаю, кожного тижня ми будемо готувати і запроваджувати декілька нових ініціатив, і всі вони будуть стосуватися спрощення податкової системи. Ми плануємо і подальші дії в податковій системі, стимулювання створення нових робочих місць", - сказав він.

Шурма зазначив, що зараз готується також програма компенсації для роботодавців, які не тільки зберігають, а створюють додаткові робочі місця. "Держава буде давати фактично фінансовий стимул за кожне робоче місце і ми плануємо велику програму державного замовлення на відбудову, що теж створить велику кількість робочих місць і завантаження наших підприємств. Ми будемо давати новий пакет програм для стимулювання бізнесу", - доповнив він.

Нагадаємо, у Офісі президента завищення цін на продукти та ліки прирівняли до мародерства. Громадян закликають реагувати та негайно повідомляти про такі випадки.

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