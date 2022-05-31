Ситуація в невизнаному Придністров'ї істотно не змінилася.

У Чорному морі ворожий ракетний фрегат продовжує погрожувати Україні.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У Чорному морі розташування сил противника істотних змін не зазнало. Ракетний фрегат продовжує тримати під загрозою удару територію України. Загальна обстановка в Одеській області стабільна і контрольована. У Придністров'ї суттєвих змін у діяльності та становищі оперативної групи російських військ не виявлено", - сказав він.

За його словами, населенню слід дотримуватися алгоритмів дій при сигналах повітряної тривоги, не наражати себе на небезпеку на узбережжі.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня в морі з окупованого Росією Севастополя виходили всі діючі підводні човни Чорноморського флоту. У Південній бухті причали, біля яких зазвичай стоять підводні човни, були порожні.

Днями оперативне командування "Південь" повідомило, що в Чорному морі продовжують маневрування великі десантні кораблі та носії крилатих ракет: в готовності до застосування понад півтора десятка вбивчих снарядів.

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