Окупанти не дають спати військам, підкреслив Лиховій.

Речник Таврійського напрямку Дмитро Лиховій уточнив, чи має РФ сили для прориву вглиб позицій військ та розповів про сумне - нашим захисникам майже не дають спати вночі.

Він сказав в ефірі телемарафону, що Сили оборони поки що не фіксують, щоб ворог формував "ударний кулак" для великого прориву. Здебільшого йдеться про ротації для заміщення "дірок" росіян.

"Ми бачимо всі спроби росіян провести певну ротацію, підсилення тих підрозділів, які в них виснажуються, знищуються. Але немає підстав говорити, що на якомусь із напрямків ОСУВ "Таврія" противник формує ударний кулак для великого прориву в глибину нашої оборони. Це здебільшого йдеться про заміщення їхніх існуючих сил, які потребують заміни", - зазначив він.

Також Лиховій розповів, що сьогодні спостерігається ще більша активізація противника, це особливо проявляється вночі: з опівночі й до 6 годину ранку, коли люди в тилу ще сплять, було 11 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Переважно, йдеться про "піхотні" штурми. "Вночі трохи приморожує. Можливо, вони хочуть якось твердіший грунт використовувати. Але, переважно, це піхотні групи. Зараз же тепловізори, прилади нічного бачення є в багатьох, і світає трохи раніше, тому зараз стираються межі ночі і дня, якщо характер бойових дій інтенсивний, а він у нас зараз такий і є", - зазначає Лиховій.

Також він не виключає, що в російських окупантів "горять" останні дедлайни перед так званими президентськими виборами у Росії.

Водночас речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що окупанти дедалі частіше порушують конвенцію про заборону застосування хімічної зброї - за вчорашню добу зафіксовано ще 5 випадків скидання із безпілотників боєприпасів із хімічною отруйною речовиною хлорпікрин і всі вони припадають на Запорізький напрямок. "А за минулий тиждень росіяни близько 60 разів застосували цю хімічну речовину, яка для них є зброєю останньої надії. Коли вони не можуть вибити наших захисників з їх позицій артилерією, авіацією і FPV - дронами, то намагаються "викурити" ось цими гранатами із речовиною сльозогінної, задушливої дії", - додав Лиховій.

Останні втрати РФ на Таврійському напрямку

Раніше бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначав, що на Таврійському напрямку за минулу добу, 11 березня, втрати російських окупантів склали 420 осіб.

Також ворог мав втрати в озброєнні та військовій техніці - 38 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 6 бойових бронемашин, 6 артилерійських систем, 1 засіб ППО (ЗРК "Бук-М2") та 24 автомобілі. Нейтралізовано або знищено 328 БпЛА різних типів.

Тарнавський повідомив, що Сили оборони України знищили також 5 складів боєприпасів, 1 склад ПММ та 2 ворожі бліндажі.

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