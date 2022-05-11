Жданов вважає, що особливо напруження можливої атаки буде найближчими тижнями, або навіть тиждень.

Військовий експерт Олег Жданов оцінив вірогідність нападу Білорусі, яка наразі стягує спецпідрозділи до кордону з Україною, на Волинь та Львівщину

Про це він заявив в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Я б повернувся до оцінки вірогідності цього (нападу - УНІАН) 50 на 50. Тому що війська все ж таки висуваються до нашого кордону, особливо сили спеціальних операцій і займають там оперативні райони. Заяви Лукашенко в одну сторону, а війська ідуть у нашу сторону. Тому не треба нехтувати цим фактором і бути готовим до зустрічі білоруської армії", - сказав він.

Жданов вважає, що особливо напруження можливої атаки буде найближчими тижнями, або навіть тиждень.

"Коли російські війська почнуть видихатись на Ізюмському напрямку, тоді Путіну потрібно буде чимось заповнювати оперативну паузу, поки він збиратиме чергові резерви для вводу в Україну. Це буде найбільш напружений і небезпечний період", - пояснив він.

За словами Жданова, що стосується загрози у напрямку невизнаного Придністров’я, то тут все залежатиме від ситуації на острові Зміїний, бо він став опорним пунктом для здійснення спроб просування російських військ.

"Якщо ми вогневим контролем утримуватимемо острів, щоб там не розмістились російські засоби протиповітряної оборони, тоді у нас буде контрольована ситуація і в Бессарабії і в Одеській області", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Генерального штабу Збройних сил Білорусі заявив, що республіка направляє свої сили спецоперацій до кордону з Україною.

В штабі зазначили, що рішення прийнято у зв'язку з тим, що "США і їх союзники продовжують нарощувати військову присутність біля державних кордонів Республіки Білорусь".

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