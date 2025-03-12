Зокрема, можу відбуватися рух у сторону головної логістичної магістралі з метою її перерізання.

Військові з Північної Кореї можуть зайти у Сумську область. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі телеканалу "Київ 24".

"У випадку з росіянами, дуже важко передбачити їхні дії, тому що, якщо ви пам'ятаєте, ще у вересні генерал Буданов казав, що відповідно до того рівня втрат, росіяни мали б зупинитися при своєму просуванні на Донбасі... Але ж вони з цим не рахуються", - сказав Грабський.

При цьому, він висловив думку, чи можуть північнокорейські війська, які воюють у складі російської армії на Курщині, зайти на територію Сумської області.

"Безперечно, можуть. Не має на кордоні чіткого вказівника, що тут Росія, а тут - Україна. Вони виконують бойові завдання. І до речі, просування в районі Новенького виглядає так, як виконання бойового завдання щодо просування в район основної логістичної магістралі з метою її перерізання", - наголосив Грабський.

Водночас, експерт припускає, що ті втрати, які ворог поніс на інших ділянках фронту, можуть примусити росіян не ризикувати "визволенням" Курської області і не атакувати українські підрозділи на інших напрямках.

Він зазначив, що українські підрозділи на Курщині не втратили боєздатність, а відходять, перегруповуються і можуть скласти досить серйозну проблему для противника.

"З військової точки зору, одним з варіантів може бути, що там росіяни залишають стабілізаційні сили, а інші підрозділи можуть бути перекинуті на інші ділянки фронту", - повідомив Грабський.

Ситуація в Курській області: останні новини

Раніше британський телеканал Sky News із посиланням на геолоковані кадри із зони боїв повідомляв, що російські війська витіснили Сили оборони України зі значної частини Курського плацдарму та впритул підійшли до Суджі. Солдати держави-агресорки вже розвішують кольорові ганчірки у поруйнованих ними селах навколо Суджі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України на території Курської області виконують поставлені перед ними задачі. Військове командування України намагається зберігати максимум життів українських воїнів.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що якщо ЗСУ вийдуть з Курської області РФ, то росіяни будуть намагатися створити буферну зону на території нашої Сумщини. Водночас, оглядач зараз не береться прогнозувати, чи залишать українські сили територію РФ, бо можуть бути "козирі".

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