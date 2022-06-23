Генеральний прокурор зазначила, що всього підозрюваних понад 600 осіб.

У справі по злочини проти українського народу всього 623 підозрюваних. В основному це військові, політики, пропагандисти РФ, причетні до війни в Україні, але є у кого імунітет.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в ефірі телемарафону

"У нас є 623 підозрюваних у нашій великій справі щодо злочину агресії. Звичайно, це топ-верхівка РФ щодо військової сфери, політичної пропаганди. Тобто всі, крім Путіна, Мішустіна і Лаврова, тому що вони мають функціональний імунітет. Всі інші в статусі підозрюваних у нас є", - зазначила генпрокурор.

За її словами, під час війни є основні злочини, а саме військові злочини, геноцид і злочини агресії. При цьому вона вказала, що за злочинами агресії понад 20 справ.

"Що стосується геноциду, у нас є два підозрюваних за закликами до геноциду. Наприклад, Гаспарян-автор книги про денацифікацію України. Частина цієї книги була в промові Путіна перед тим, як він напав на Україну. І звичайно військові злочини, це наша біда, кожен день їх 200-300 плюс, а на сьогодні їх вже 18 871", - підсумувала Венедиктова.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна хоче домогтися покарання Росії юридичним шляхом через Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд з прав людини.

3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС почав розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в результаті російського вторгнення в Україну.

За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, Збройні Сили РФ скоїли злочини щонайменше щодо 147 представників ЗМІ.

22 червня Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова обговорила з генпрокурором США Мерріком Гарландом співпрацю з розслідування військових злочинів Російської Федерації.

Вас також можуть зацікавити новини: