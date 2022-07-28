Перекидання додаткових сил з Донбасу загрожує для ворога проблемами на ще одному напрямку.

Російські окупанти на херсонському напрямку можуть або покинути обласний центр, або перекинути туди частину сил з Донбасу. Але обидва варіанти в підсумку виявляться провальними.

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров, передає "Апостроф".

За його словами, російське командування опинилося перед дуже складним вибором.

"Приблизно половина, а за деякими оцінками й більше російських військ, які залучені у війну в Україні, знаходяться на Донбасі. Їх завдання поставлене Путіним, і це найважливіше, з точки зору кремля, політичне завдання - зайняти, окупувати Донецьку область цілком. Тоді Путін може вимовити якісь слова щодо того, що досягнуто хоч і не повна, але все-таки якась значуща перемога в цій горезвісній "спецоперації" в Україні", - пояснив він, додавши, що концентрація зусиль на Донбасі призвела до ослаблення ворога на південному і Херсонському напрямках.

Експерт пояснює, що поставлене перед ЗСУ завдання деокупації правобережної частини Херсонської області важливе в контексті заяв РФ про намір анексувати захоплені території України.

Зараз окупанти, додає він, можуть або перекинути на південь війська з Донецької області, або не робити цього. У першому випадку проблеми у росіян виникнуть на Сході - не виключена навіть ймовірність їх відступу в Донецькій області. Другий варіант також загрожує провалом.

"Якщо не перекинути, то тоді виникає загроза втрати плацдарму на правому березі Дніпра і, відповідно, теж неприємності для російських генералів. Ось вони і думають, що в цій ситуації робити. А нічого вони не можуть зробити, в тому-то вся і проблема", - резюмував Федоров.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти точно добровільно не покинуть окупований Херсон.